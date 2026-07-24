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Царьград

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Финал конкурса дизайна адаптивной одежды пройдет в Краснодаре

Финал конкурса дизайна адаптивной одежды пройдет в Краснодаре

Финал Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» по Южному федеральному округу состоится в Краснодаре с 5 по 9 октября.

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