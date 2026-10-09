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Царьград

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Fable представит на «Оскар» фильм, сгенерированный ИИ

Fable представит на «Оскар» фильм, сгенерированный ИИ

В США и Великобритании стартует показ фильма «Боги не дают даров», созданного с помощью ИИ. Студия Fable планирует его выдвижение на «Оскар».

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