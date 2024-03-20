Не ловит GPS: чиновники в Сочи «объяснили», почему не получается отремонтировать разрушенную лестницу

Не ловит GPS: чиновники в Сочи «объяснили», почему не получается отремонтировать разрушенную лестницуЧуть ли не рекорд чиновничьей изворотливости проявили власти Сочи в ответе жителям города на вопрос о ремонте разрушенной лестницы между улицами Красной и Кубанской в Центральном районе.
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