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Живая Кубань

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Не ловит GPS: чиновники в Сочи «объяснили», почему не получается отремонтировать разрушенную лестницу

Не ловит GPS: чиновники в Сочи «объяснили», почему не получается отремонтировать разрушенную лестницу

Не ловит GPS: чиновники в Сочи «объяснили», почему не получается отремонтировать разрушенную лестницуЧуть ли не рекорд чиновничьей изворотливости проявили власти Сочи  в ответе жителям города на вопрос о ремонте разрушенной лестницы между улицами Красной и Кубанской в Центральном районе.

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