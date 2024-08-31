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ТАСС: «Еврохим» в I полугодии получил 410,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО

ТАСС: «Еврохим» в I полугодии получил 410,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО

В первом полугодии 2024-го чистый убыток МХК «Еврохим» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 410,467 млрд рублей против прибыли в 76,934 млрд рублей за аналогичный период 2023 года.

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