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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кокорин повторил главный мем лета от Джона Джонса, выложив видео на беговой дорожке: «Вы никогда не увидите меня вот так в бою»

Бывший нападающий «Динамо», «Зенита» и сборной России Александр Кокорин повторил мем от Джона Джонса.

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