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Service Corporation International представила отчет за II квартал 2026 года и повысила прогноз по денежному потоку

Service Corporation International представила отчет за II квартал 2026 года и повысила прогноз по денежному потоку

Крупнейший в Северной Америке поставщик ритуальных услуг и продуктов Service Corporation International (SCI) опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рост ключевых операционных и финансовых показателей.

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