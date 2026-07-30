Service Corporation International представила отчет за II квартал 2026 года и повысила прогноз по денежному потоку

Крупнейший в Северной Америке поставщик ритуальных услуг и продуктов Service Corporation International (SCI) опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рост ключевых операционных и финансовых показателей.
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