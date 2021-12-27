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Чемпион лиги Eagle FC Бусурманкул о бое с Акимжаном: «У нас будет хороший бой!»

Чемпион лиги Eagle FC в полулегком весе Абдибаит Бусурманкул (14-3) в интервью Игорю Лазорину рассказал про ожидание от титульного боя против казахстанца Жаслана Акимжана (7-2): «Он молодой, очень разносторонний, любит работать в стойке.

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