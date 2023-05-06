Слово и дело

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Певец Буйнов озвучил место Пугачевой в шоу-бизнесе после ее возвращения в Россию

Певец Буйнов озвучил место Пугачевой в шоу-бизнесе после ее возвращения в Россию

Певец Александр Буйнов прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Народный артист озвучил место Примадонны в шоу-бизнесе, а также призвал не умалять ее заслуг.

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