Лолита бросила пить после панической атаки! Звезда совершила большую ошибку . Певица Лолита Милявская пережила тяжелую паническую атаку после того, как решила выпить немного алкоголя во время приема антидепрессантов.
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