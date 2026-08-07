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Коррейя из «Пафоса» – главная цель «Спартака» на позицию вингера («Чемпионат»)

«Спартак» может подписать Жоау Коррейю. По информации « Чемпионата », игрок « Пафоса » является главной трансферной целью московского клуба на позицию вингера.

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