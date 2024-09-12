Расследование уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов для Российской армии представляет особую сложность.
Раскрыты детали дела о поставках некачественных бронежилетов армии России
Комментарии
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Валентин Щербаков
Надо собрать всю кодлу этих мерзавцев и расстрелять....
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9 час.
Игорь Василевский
Вопрос. А как они вообще были допущены до тендера? Или решение принималось кулуарно, кем то из нынешних сидельцев? Такие тендера просто так, человеку с улицы, не выиграть!
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8 час.
vitaly yanushkevich
Сколько солдат, пацанов погибло из-за этих ублюдков? Всех к стенке.
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7 час.
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