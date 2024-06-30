Концерт Меги Гогитидзе

Приготовьтесь погрузиться в завораживающий музыкальный водоворот, где стираются границы жанров! Неподражаемая певица и автор песен Меги Гогитидзе создала многогранное звучание, переплетая джаз и этнику, рок и электронику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии