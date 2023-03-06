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Baijiahao: Лавров внезапно обернул провокации Запада на G20 в победу России

Baijiahao: Лавров внезапно обернул провокации Запада на G20 в победу России

Обозреватели китайского издания «Baijiahao» объяснили, как министр иностранных дел России Сергей Лавров внезапно обернул провокации Запада на G20 в победу России.

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