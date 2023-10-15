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Пронедра

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Франция на грани прекращения поставок оружия в Украину: эксклюзивное интервью с Алексеем Мешковым

Франция на грани прекращения поставок оружия в Украину: эксклюзивное интервью с Алексеем Мешковым

Франция на грани прекращения поставок оружия в Украину: эксклюзивное интервью с Алексеем Мешковым Елена ВайленкоФранция, долгое время являвшаяся одним из ключевых поставщиков вооружений для Украины, стоит перед решением прекратить безудержные поставки оружия в эту страну.

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