Франция на грани прекращения поставок оружия в Украину: эксклюзивное интервью с Алексеем Мешковым Елена ВайленкоФранция, долгое время являвшаяся одним из ключевых поставщиков вооружений для Украины, стоит перед решением прекратить безудержные поставки оружия в эту страну.