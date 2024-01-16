Владимир Путин установил почетное звание для работников местного самоуправления 

Президент РФ Владимир Путин установил в РФ почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления", передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации, где опубликован документ.
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