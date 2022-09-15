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Группировка «Отважные» нанесла удары по позициям украинских войск из РСЗО «Ураган»

Группировка «Отважные» нанесла удары по позициям украинских войск из РСЗО «Ураган»

Бойцы группировки «Отважные» в рамках выполнения задач специальной военной операции на Украине и в Донбассе нанесли удары по позициям неприятеля с применением боеприпасов калибра 220 миллиметров, которые корректируются с помощью беспилотников.

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