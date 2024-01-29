Избиркомы Тамбовской области начали второй этап информационной кампании по выборам Президента РФ

Избирательные комиссии Тамбовской области и их информационные партнеры начали второй этап широкомасштабной информационной кампании по выборам Президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии