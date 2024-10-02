В Петербурге подвели итоги регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

В течение недели с 23 по 27 сентября участницы проходили обучающие сессии по различным аспектам ведения бизнеса В Петербурге завершился региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель», направленной на развитие женского предпринимательства.
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