33 тысячи санкций за 10 лет: как изменилось давление на Россию с 2014 года

Против России с 2014 года было введено более 33 тыс. санкций: «Из них почти 97,3% пришлись на санкции, введённые с конца февраля 2022 года.
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