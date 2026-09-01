В Орле отражена массированная атака украинских БПЛА

В ночь на 26 августа над Орлом было отражено нападение 43 украинских беспилотников, сообщает бывший депутат Андрей Чижов, теперь служащий в региональном БАРСе.
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