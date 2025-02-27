10 лет ЕАЭС: секреты успеха и проблемы интеграции

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), образованный в 2015 году тремя государствами – Россией, Казахстаном, Белоруссией, а затем расширившийся до «пятерки», приняв Армению и Киргизию, с первых дней своего существования не был понятен простым гражданам.
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