Подстава вне зебры: водители нарываются на жесткие штрафы из-за пешеходов - как избежать

Игорь Саранцев

C пешеходами бы так рьяно работали. Сколько случаев - идёт ссыкуха малолетняя демонстративно посреди проезда, или переходить начинает когда уже вплотную подъехал! Так и хочется выйти да пендаля хорошего нарезать чтоб людей уважала а не только себя лелеяла!