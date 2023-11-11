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Закон, порядок, государство

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Подстава вне зебры: водители нарываются на жесткие штрафы из-за пешеходов - как избежать

Подстава вне зебры: водители нарываются на жесткие штрафы из-за пешеходов - как избежать

Правила дорожного движения требуют от водителей особого внимания к пешеходам не только на пешеходных переходах, но и в других ситуациях.

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Комментарии
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Игорь Саранцев
C пешеходами бы так рьяно работали. Сколько случаев - идёт ссыкуха малолетняя демонстративно посреди проезда, или переходить начинает когда уже вплотную подъехал! Так и хочется выйти да пендаля хорошего нарезать чтоб людей уважала а не только себя лелеяла!
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