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Собянин сообщил об открытии новой школы во Внукове

Собянин сообщил об открытии новой школы во Внукове

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Новая школа на 2,1 тыс. учеников открылась в столичном районе Внуково, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

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