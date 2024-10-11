«Мне не нравится эта команда». Марк Уэббер считает ошибкой дебют Бермана в Haas

«Мне не нравится эта команда». Марк Уэббер считает ошибкой дебют Бермана в HaasGetty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1, ныне менеджер Марк Уэббер считает, что Ferrari допустила ошибку, отправив своего юниора Оливера Бермана в Haas на 2025 год.
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