ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

540 подписчиков

Уже! Связь 5G впервые запущена в Краснодаре - всего в 16 городах России

Уже! Связь 5G впервые запущена в Краснодаре - всего в 16 городах России

Это только первый этап, подключены всего лишь 16 крупных городов России, в том числе и Краснодар. Конечно, в первый пакет подключений также вошли обе столицы, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Великий Новгород, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Уфа и Ярославль.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым