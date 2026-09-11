Уже! Связь 5G впервые запущена в Краснодаре - всего в 16 городах России

Это только первый этап, подключены всего лишь 16 крупных городов России, в том числе и Краснодар. Конечно, в первый пакет подключений также вошли обе столицы, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Великий Новгород, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Уфа и Ярославль.
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