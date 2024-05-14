Глава правительства Украины приветствовал продление "таможенного безвиза" с ЕС еще на год

Киев, 14 мая /Синьхуа/ -- Глава правительства Украины Денис Шмыгаль в понедельник в "Телеграме" приветствовал то, что Евросоюз окончательно одобрил продление еще на один год автономных торговых мер, предусматривающих приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в содружество.