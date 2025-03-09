Исследование: Банановая промышленность может пострадать из-за изменений климата

Новое исследование, проведенное Университетом Эксетера в Великобритании, подчеркивает негативные последствия изменений климата для банановой промышленности, оценочной в 11 миллиардов долларов на глобальном уровне.
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