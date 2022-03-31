Мастерская советов

75 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Удальцов
    А почему не в голубых тонах, так любимых валентином?Спальня в романти...
  • Светлана Митленко
    Хватит втюхивать в нашей стране чужеродные ценности. Ваш этот валентино, во-первых католитческий персонаж, а во-вторы...Спальня в романти...

Как быстро очистить старую сковородку от нагара

Как быстро очистить старую сковородку от нагара

Толстый слой нагара и жира вполне реально очистить, и для этого нужен минимальный набор средств. Прокипятите сковородку, и она будет как новенькая! Во вместительную кастрюлю, куда помещается сковорода, налейте 5 л горячей воды, добавьте 150 гр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх