ВС РФ уничтожили два танка Leopard под Харьковом

В Харьковской области ВС РФ уничтожили два немецких танка ВСУ Leopard. Об этом сообщает Минобороны. «В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard», – сказано в заявлении.
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