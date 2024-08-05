ВС РФ уничтожили два танка Leopard под Харьковом

В Харьковской области ВС РФ уничтожили два немецких танка ВСУ Leopard. Об этом сообщает Минобороны. «В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard», – сказано в заявлении.