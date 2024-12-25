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Царьград

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Mash: Самолёт в Актау упал из-за столкновения со стаей птиц

Mash: Самолёт в Актау упал из-за столкновения со стаей птиц

По предварительным данным, авиалайнер, летевший из Баку в Грозный, упал в Актау из-за отказа рулевого управления, после столкновения в воздухе со стаей птиц.

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