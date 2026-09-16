Лантратова отметила уникальность Международного фестиваля молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль молодежи - уникальный форум, объединивший активных молодых людей из разных стран для реализации совместных проектов.
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