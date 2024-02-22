Полковник СБУ Стариков: слабым местом ВСУ на фронте является Запорожье

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке заявил, что слабым местом Вооруженных сил Украины (ВСУ) является Запорожское направление, при этом ВС РФ постоянно держат в напряжении украинские войска.
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