Актер Чирков объяснился с полицией и россиянами

Известный актер Сергей Чирков взбудоражил общественность своим последним публичным выходом. На конкурсе молодых талантов «Энергия улиц», проходившем в Обнинске, Чирков устроил пьяный дебош, который вызвал широкий общественный резонанс.
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