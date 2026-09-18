Экс-министра из Словакии удивили избиратели на выборах в России

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Наблюдатель из Европы, бывший министр юстиции Словацкой Республики Штефан Гарабин удивился, как без проблем происходит голосование в России.
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