Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте «Серебряное наставничество»

Наставники проводят мастер-классы Уникальному городскому проекту «Серебряное наставничество», направленному на поддержку детей, проживающих в столичных центрах содействия семейному воспитанию, исполнилось полтора года.
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