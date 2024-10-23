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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте «Серебряное наставничество»

Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте «Серебряное наставничество»

Наставники проводят мастер-классы Уникальному городскому проекту «Серебряное наставничество», направленному на поддержку детей, проживающих в столичных центрах содействия семейному воспитанию, исполнилось полтора года.

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