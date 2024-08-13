Трамп сделал прогноз по ядерным арсеналам Китая

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску в соцсети Х допустил, что Китай «догонит или даже перегонит» его страну по объемам арсеналов ядерного оружия.
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