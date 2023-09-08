1rre

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Кения Собчак это ее новое погоняло, Кения?Генерал Армагеддо...
  • светлана Цветкова
    Да...Наследство этот "герой" оставил огромное. Родине служил далеко не бескорыстно. Придет время и мы всю правду о не...Наследники главы ...
  • Любовь Зюбина
    👍Песни на фоне гор...

Церковный праздник 9 сентября чтит память двух Пименов

Церковный праздник 9 сентября чтит память двух Пименов

Церковный праздник 9 сентября чтит память двух Пименов Анна РедькоХристианское торжество в честь Пимена Палестинского и Пимена Великого ежегодно Русская Православная Церковь отмечает в 9-е сутки сентября, в 2023 году праздник выпадает на субботу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх