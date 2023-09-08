Церковный праздник 9 сентября чтит память двух Пименов Анна РедькоХристианское торжество в честь Пимена Палестинского и Пимена Великого ежегодно Русская Православная Церковь отмечает в 9-е сутки сентября, в 2023 году праздник выпадает на субботу.