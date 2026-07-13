В сборной Египта обвинили Месси в провокациях во время матча 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан заявил, что футболисты Аргентины во главе с Лионелем Месси пытались оказать психологическое давление на штаб и игроков египетской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2026.
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