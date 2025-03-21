Сербию спасли трактористы. Но дальше будет хуже

Молодежь продажная.... Западная пропаганда не дремлет.... Пока мы тут проявляем постоянную и осточертевшую "добрую волю"... К КОМУ ТОЛЬКО?!!

Галина 123

На поля продажную зажравшуюся молодежь. Труд облагораживает и очень хорошо прочищает мозги. И еще вариант - лопаты в руки и пусть канал копают. Всё равно где...