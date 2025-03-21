Главный герой и главная жертва сербского «майдана» — трактор. Десятки фермерских машин ворвались в гущу событий на неспешной тракторной скорости и предотвратили кровопролитие.
Сербию спасли трактористы. Но дальше будет хуже
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Молодежь продажная.... Западная пропаганда не дремлет.... Пока мы тут проявляем постоянную и осточертевшую "добрую волю"... К КОМУ ТОЛЬКО?!!
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15 час.
Галина 123
На поля продажную зажравшуюся молодежь. Труд облагораживает и очень хорошо прочищает мозги. И еще вариант - лопаты в руки и пусть канал копают. Всё равно где...
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14 час.
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