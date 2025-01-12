Государство вернет потраченные деньги за лекарства: важный механизм работает, а люди не обращаются Ольга БезродняяСоциальный налоговый вычет на лечение позволяет физическим лицам уменьшить налогооблагаемую базу за счет расходов на медицинские услуги.