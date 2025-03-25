60 школьников из 8 регионов России стали участниками «Лаборатории инноваций» ИТ-кампуса «НЕЙМАРК»

В Нижегородской области стартовало обучение в рамках очередной «НЕЙМАРК.ИТ-академии». В этом году она получила название «Лаборатория инноваций», ее участниками стали 60 школьников из восьми регионов страны.
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