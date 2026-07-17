Журналист Медведев объяснил роль образованности в терроризме

В 2023 году Дарья Трепова с высшими баллами ЕГЭ организовала покушение на Владлена Татарского. Журналист Андрей Медведев и подполковник в отставке Геннадий Подлесный раскрывают мотивы и методы, стоящие за терактами, подконтрольными украинским кураторам.