Журналист Медведев объяснил роль образованности в терроризме

В 2023 году Дарья Трепова с высшими баллами ЕГЭ организовала покушение на Владлена Татарского. Журналист Андрей Медведев и подполковник в отставке Геннадий Подлесный раскрывают мотивы и методы, стоящие за терактами, подконтрольными украинским кураторам.
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