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test mazurok

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✍️ Иностранные граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ, освобождены от уплаты госпошлин за миграционные услуги Для иностранцев, которые подписали контракт с Минобороны России и отправились в зону проведения СВО, разработан ряд дополнительных мер поддержки, включая освобождение от оплаты госпошлины за оформление миграционных услуг, сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Ксения Темрякович.

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