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Имперский ген проснулся

Имперский ген проснулся

И не говорите, что я не предупреждал  Сказано не единожды: если вы не идёте к геополитике, геополитика идёт к вам.

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Комментарии
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Александр Корякин
Вдумчиво, однако...
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1 д.
Sergiy Che
&quot;...И есть ещё нюанс: Гренландия и Канада – это вообще пока чужое (ключевое слово «пока»)....&quot; ©   это аффтор про реакции всех еврейцев с Уолл-стрита сейчас??   Как в культовом совковом фильме про реакцию еврейца на &quot;чужое&quot;?...)) - https://vkvideo.ru/video-35271524_456239609?ref_domain=yastatic.net     😁
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