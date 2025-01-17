Имперский ген проснулся

Sergiy Che

"...И есть ещё нюанс: Гренландия и Канада – это вообще пока чужое (ключевое слово «пока»)...." © это аффтор про реакции всех еврейцев с Уолл-стрита сейчас?? Как в культовом совковом фильме про реакцию еврейца на "чужое"?...)) - https://vkvideo.ru/video-35271524_456239609?ref_domain=yastatic.net 😁