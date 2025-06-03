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Ушла из жизни актриса Рене Виктор, голос Бабулиты из "Тайны Коко"

Ушла из жизни актриса Рене Виктор, голос Бабулиты из "Тайны Коко"

Американская актриса Рене Виктор, известная по роли Бабулиты Елены в "Тайне Коко", скончалась на 87-м году жизни в Калифорнии.

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