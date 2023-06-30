Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Джеймс Харден вышел на чистое 1-е место в НБА по количеству запросов на обмен в 21-м веке

Журналист Билл Симмонс привел статистику с запросами на обмен от игроков НБА в 21-м веке. Защитник Джеймс Харден, который решил покинуть «Филадельфию», вышел на чистое 1-е место.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх