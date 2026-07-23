40-летние рассказали, какие проблемы со здоровьем нельзя игнорировать в 20 лет

Пользователи одной из американских интернет-платформ, популярной среди молодежи, сказали, в каких случаях пренебрежительное отношение к собственному здоровью в двадцатилетнем возрасте чаще всего приводит к проблемам в возрасте "за сорок" .
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