MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

40-летние рассказали, какие проблемы со здоровьем нельзя игнорировать в 20 лет

40-летние рассказали, какие проблемы со здоровьем нельзя игнорировать в 20 лет

Пользователи одной из американских интернет-платформ, популярной среди молодежи, сказали, в каких случаях пренебрежительное отношение к собственному здоровью в двадцатилетнем возрасте чаще всего приводит к проблемам в возрасте "за сорок" .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии