На Ставрополье около 90% школьников успешно пересдали экзамены в сентябре

В Ставропольском крае около 90% школьников, участвовавших в сентябрьском этапе пересдачи ОГЭ и ЕГЭ, успешно прошли итоговую аттестацию, рассказала министр образования региона Мария Смагина.
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