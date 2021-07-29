Конкурс на лучшее арт-пространство проведут среди школ Уссурийска

Школы, создавшие в своих стенах зоны комфортного пребывания учащихся, поборются за победу в конкурсе "Школа, в которой хочется учиться".
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