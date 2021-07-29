Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Перед выборами и пожары затихиют.В России снижаетс...
  • Павел К
    Что же он так обессилил за несколько дней да еще на внедорожнике? У него не было еды, воды, тулупа?Сотрудники Госавт...
  • Василий Лыгин
    Президиум не впечатляет, напоминает группу Швондера. Патриотизм по приказу сверху не установить!Создано мощное об...

Конкурс на лучшее арт-пространство проведут среди школ Уссурийска

Конкурс на лучшее арт-пространство проведут среди школ Уссурийска

Школы, создавшие в своих стенах зоны комфортного пребывания учащихся, поборются за победу в конкурсе "Школа, в которой хочется учиться".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх