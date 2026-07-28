Армия России продолжает наносить удары по портам и морским судам, которые задействованы в обеспечении ВСУ

28 июля в результате ударов барражирующими боеприпасами и ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Николаев поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, который использовался для доставки и хранения военных грузов, сообщает Министерство обороны России.
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